Più ’occhi’ a Chianciano Altre tredici telecamere

La Giunta Comunale di Chianciano ha approvato l'installazione di tredici nuove telecamere in diverse zone strategiche della città, tra cui Via della Pace, Viale Baccelli, il Parco a Valle e il Parco Fucoli. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza e la sorveglianza sul territorio, migliorando la qualità della vita dei cittadini e la tutela dei luoghi pubblici.

La Giunta Comunale ha approvato l’installazione di 13 nuove telecamere in punti chiave del territorio: Via della Pace, Viale Baccelli ("Macerina"), Parco a Valle e Parco Fucoli. L’intervento, dal valore di 11.468 euro, amplia un sistema avviato nel 2018 e oggi composto da 89 dispositivi, rivelatosi utile per l’individuazione di reati e violazioni ambientali grazie alla collaborazione tra forze dell’ordine e Polizia Locale. "Questo ampliamento del sistema di videosorveglianza – afferma la sindaca Grazia Torelli – rappresenta un passo importante per tutelare i nostri cittadini, prevenire atti illeciti e promuovere un ambiente più sereno". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Più ’occhi’ a Chianciano . Altre tredici telecamere

ASD Virtus Chianciano Terme 1945. . Le prime parole di Luca Massoli dopo il suo ritorno in viola. Un Chiancianese che torna a casa, nella maglia che conosce meglio di tutte. Contro il Chiusi ha messo grinta, cuore e quella voglia di lottare che da sempre lo c - facebook.com Vai su Facebook