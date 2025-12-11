PIù controlli della velocità per diminuire gli incidenti a Milano
Milano introduce un incremento dei controlli sulla velocità per migliorare la sicurezza stradale. L'obiettivo è ridurre gli incidenti, in particolare quelli che coinvolgono ciclisti e pedoni, attraverso misure volte a limitare la velocità dei veicoli nelle principali vie della città.
Ridurre la velocità dei veicoli nelle strade di Milano per ridurre, di conseguenza, gli incidenti stradali, soprattutto quelli che coinvolgono ciclisti e pedoni. È l'obiettivo di un ordine del giorno a prima firma di Alice Arienta (Pd), approvato giovedì dal consiglio comunale di Milano.
I controlli da lunedì 1 a domenica 7 dicembre della Stradale. I limiti di velocità,le multe e il taglio dei punti patente per chi non li rispetta ma anche quando le sanzioni sono contestabili