Pisa revocato il divieto di trasferta ai tifosi

Una buona notizia per i tifosi del Pisa: il divieto di trasferta è stato revocato. Dopo una comunicazione del Ministero dell’Interno firmata il 10 dicembre, il settore ospiti per i supporter del Pisa e dell’Hellas Verona è stato riaperto, sospendendo il provvedimento restrittivo adottato lo scorso 21 ottobre.

Pisa, 11 dicembre 2025 – Una bella notizia per i tifosi del Pisa giunge a sorpresa. Attraverso un dispositivo del Ministero dell'Interno firmato in data 10 dicembre il ministro dell'Interno Piantedosi ha sospeso il provvedimento dello scorso 21 ottobre che prevedeva la chiusura del settore ospiti per i tifosi del Pisa e dell'Hellas Verona. In sostanza, i tifosi nerazzurri – così come quelli gialloblù – possono tornare a seguire la propria squadra in trasferta. Una decisione giunta in seguito alla richiesta delle due società, le quali hanno evidenziato il corretto comportamento delle proprie tifoserie.

