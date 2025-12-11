PIRELLI | CDP CONFERMA IL RATING MASSIMO PER IL CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Pirelli, per l’ottavo anno consecutivo, entra nella Climate A list 2025 di CDP, riconoscimento globale per le aziende leader nella lotta ai cambiamenti climatici. La conferma del rating massimo riflette l’impegno dell’azienda nella decarbonizzazione e nella sostenibilità ambientale, consolidando la sua posizione come protagonista nel settore.
Pirelli è stata riconosciuta, per l’ottavo anno consecutivo, tra i leader globali nel contrasto ai cambiamenti climatici, confermandosi nella Climate A list 2025 di CDP, l’organizzazione internazionale no-profit che raccoglie e analizza le informazioni in materia di decarbonizzazione di oltre 22.100 aziende. Pirelli ha ottenuto il rating “A”, il massimo punteggio, nella sezione Climate di CDP grazie a una strategia di decarbonizzazione che mira a ridurre le emissioni lungo tutta la catena del valore con una gestione proattiva di rischi e opportunità legati al cambiamento climatico. Per raggiungere l’obiettivo di Net Zero al 2040 (Target validato da SBTi), Pirelli sta implementando iniziative strategiche che includono la riduzione dell’impronta di carbonio lungo la catena di fornitura, l’elettrificazione dei macchinari nei processi produttivi e lo sviluppo di prodotti innovativi e ad alta efficienza energetica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
