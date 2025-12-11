Pio e Amedeo al The Space Cinema Limena prima della proiezione di Oi vita mia

Pio e Amedeo sono stati protagonisti al The Space Cinema Limena prima della proiezione di “Oi vita mia”, evento inserito in una serie di iniziative speciali. La programmazione mira a offrire agli spettatori un’occasione unica di vivere il meglio della recente produzione cinematografica italiana attraverso incontri e proiezioni dedicate.

Prosegue al The Space Cinema Limena la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana. Sabato 13 dicembre, infatti, alle ore 20.15, Pio e Amedeo saluteranno gli ospiti presenti in sala prima della proiezione.

Incontra Pio e Amedeo nel tuo The Space Cinema! Tra anziani smemorati e giovani casinisti… le risate sono assicurate! Oi Vita Mia Al The Space Cinema Limena Sabato 13 dicembre ore 20.15 Al The Space Cinema Silea Sabato 13 dicembre ore 21.15

