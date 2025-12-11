Pineta Grande-Questura intesa a Caserta contro la violenza di genere e per il sostegno alle vittime
Domani, venerdì 12 dicembre alle 10:30, nell’auditorium del Pineta Grande Hospital, verrà firmato un protocollo d’intesa tra la Questura di Caserta e l’ospedale. L’accordo mira a promuovere iniziative condivise per combattere la violenza di genere e offrire supporto alle vittime, rafforzando la collaborazione tra istituzioni per un intervento più efficace.
Domani, venerdì 12 dicembre alle 10,30, nell’auditorium del Pineta Grande Hospital, sarà firmato il protocollo d’intesa tra la Questura di Caserta e il Pineta Grande Hospital, con l’obiettivo di sviluppare iniziative congiunte per il contrasto alla violenza di genere e il sostegno alle vittime. L’incontro sarà aperto dai saluti di Beniamino Schiavone, vicepresidente de La Nuova Domiziana. A seguire interverranno Adriana Conte, responsabile del pronto soccorso, e Filomena Cesaro, responsabile del servizio di psicologia: presenteranno alcuni casi affrontati dallo Sportello Rosa dell’ospedale, diventato nel tempo un punto di riferimento per le donne che chiedono aiuto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
