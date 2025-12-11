Piloti di droni la Campania accelera | Dac e Rina aprono a Città della Scienza il nuovo polo di formazione

In una mossa strategica, il Distretto Aerospaziale della Campania (Dac) e Rina hanno inaugurato a Città della Scienza un nuovo centro di formazione per piloti di droni. L'iniziativa mira a rafforzare il settore aerospaziale regionale, offrendo opportunità di crescita e specializzazione nel controllo dei droni.

Il Distretto aerospaziale della Campania (Dac) e Rina, gruppo multinazionale attivo in oltre settanta paesi, hanno siglato un accordo per dare vita a un centro di eccellenza per la formazione dei piloti di droni, che sarà ospitato a Città della Scienza, nel cuore di Bagnoli. Un progetto unico nel panorama nazionale, frutto della sinergia tra un distretto aerospaziale e un organismo di certificazione. Formazione avanzata Indoor e Outdoor. Il centro offrirà corsi certificati per operazioni indoor, dedicate all’uso dei droni in spazi confinati, e outdoor, pensate per contesti urbani, rurali o naturali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

