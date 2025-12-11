Pietro Valsecchi su Checco Zalone | Qualcosa si è rotto Era diventato ossessivo e attento ai soldi

Pietro Valsecchi, storico produttore cinematografico e scopritore di Checco Zalone, condivide un ritratto inedito del comico pugliese. In un'intervista, Valsecchi analizza il cambiamento di Zalone, evidenziando come nel tempo sia diventato più ossessivo e attento ai soldi, evidenziando un volto meno conosciuto del suo personaggio pubblico.

Pietro Valsecchi storico produttore cinematografico che ha lanciato la carriera di Checco Zalone, racconta un ritratto inedito del comico pugliese. Un'immagine lontana da quella che tutti conoscono, dominata dall'ossessione per il successo e da un'eccessiva attenzione al denaro. Il primo incontro di Checco Zalone e Pietro Valsecchi. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Pietro Valsecchi ha parlato del suo legame con il comico pugliese incrinato da alcune questioni legate ai soldi e ai film realizzati da Checco Zalone. Un rapporto, come ha raccontato Valsecchi, nato grazie al figlio Pietro, fan di Zelig, il programma televisivo in cui Zalone era nel cast.

