Pietro un uomo nel vento le pagelle | Roberto Benigni renderebbe affascinante la lista della spesa 10
Il 10 dicembre segna il ritorno di Roberto Benigni in prima serata, creando grande attesa. In questa occasione, si analizzano le sue performance, con un focus sulla capacità di rendere affascinanti anche le situazioni più semplici, come una lista della spesa, confermando il suo talento unico nel catturare l’attenzione e l’immaginazione del pubblico.
Una serata speciale quella di mercoledì 10 dicembre, il giorno che segna il ritorno di Roberto Benigni nella prima serata dell’emittente nazionale. Su Rai 1 è andato in onda Pietro, un uomo nel vento. Un lungo, appassionato monologo con il quale il comico premio Oscar ha ripercorso la storia di San Pietro, l’apostolo pescatore, la roccia su cui è stata fondata la Chiesa di Roma. Il tutto, nella splendida cornice dei giardini segreti del Vaticano. Roberto Benigni rende tutto affascinante. Voto: 10. Ah la Toscana, che geni ci ha regalato. Sì, come dice Stanis La Rochelle di Boris, “i toscani hanno rovinato questo paese”, ma lo hanno anche reso migliore. 🔗 Leggi su Dilei.it
