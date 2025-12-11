Piersanti dalla spiaggia all’Everest | Mi sono sentito piccolo e grande

Piersanti ha intrapreso un viaggio straordinario, partendo dalla spiaggia di Fano e arrivando fino all’Everest. Con la bandiera della sua città nello zaino, ha vissuto un’esperienza che lo ha fatto sentire sia piccolo sia grande, lasciando un segno indelebile nel suo spirito e nella sua memoria.

di Tiziana Petrelli È partito da Fano con la bandiera della sua città nello zaino. È tornato il 1 dicembre, con lo sguardo pieno di bianco e silenzio. Per tredici giorni Francesco ‘Piero’ Piersanti – 33 anni, volto noto delle spiagge fanesi e responsabile dei Bagni Gabriele in Sassonia – ha camminato nel regno dell’aria rarefatta, inseguendo il Campo Base dell’Everest, 5.364 metri, come si insegue un sogno antico. La sua avventura era iniziata il 15 novembre, nel clima gelido dell’ Himalaya ma con un’altra temperatura nel cuore di casa: solo poche settimane prima della sua partenza le cronache italiane avevano raccontato morti, dispersi e valanghe in Nepal. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piersanti, dalla spiaggia all’Everest: "Mi sono sentito piccolo e grande"

