Piermattei al Navile con ’Tergicristalli’ | La vita oscilla continuamente

Piermattei al Navile presenta ’Tergicristalli’, un percorso musicale che unisce riflessioni sulla vita alle atmosfere sonore. La performance alterna momenti acustici a sezioni più energiche con chitarra elettrica, creando un’esperienza intensa e coinvolgente, dove musica e pensieri si intrecciano in un dialogo continuo.

Intreccia le riflessioni alla musica, il ricordo alla melodia. A una prima parte più acustica, ne affianca una seconda che lascia spazio alla chitarra elettrica. È ‘ Tergicristalli ’, lo spettacolo di Paolo Piermattei, cantautore e storico collaboratore di Lucio Dalla, che stasera alle 21 va in scena al Teatro Navile. Con il protagonista, sul palco ci sono David Deriu e la cantautrice Samuela, Nino Campisi (anche regista), Francesca Tarallo, Lavinia Cambiaso, Sofia Panziera e Joel Gross. Piermattei, che immagine vuole evocare il titolo? "La vita, che oscilla tra passato e futuro in un movimento continuo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it