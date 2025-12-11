Pier Silvio e gli scenari su Forza Italia | le pillole del giorno

Pier Silvio ha commentato gli scenari politici di Forza Italia, offrendo spunti e analisi sulle recenti dinamiche del partito. Tra dichiarazioni e riflessioni, emergono le sfide e le prospettive future in un contesto politico in continua evoluzione.

«Sono il ministro degli Esteri più sfigato della storia», aveva detto questa estate pensando alle due guerre e all’emergenza dazi che doveva affrontare. Ma anche come leader di partito la fortuna gli ha voltato le spalle. Povero Antonio Tajani: ha mantenuto a galla Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi nel 2023, quando nessuno ci avrebbe scommesso, eppure non basta. Gli azzurri secondo i sondaggi vivacchiano attorno all’8 per cento, in pratica allo stesso livello della Lega di Matteo Salvini (rilevazioni Swg), ma gli eredi del Cav vogliono di più. E le ultime parole di Pier Silvio sono risuonate come un benservito: «Io provo vera gratitudine per Tajani, i vertici hanno mantenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di mio padre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pier Silvio e gli scenari su Forza Italia: le pillole del giorno

