Pier Silvio Berlusconi | Sul GF ho sbagliato E parla di Scotti e Striscia la Notizia

Pier Silvio Berlusconi racconta i cambiamenti di Canale Cinque, dalla scelta di dare sempre più spazio alla Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, alle prime serate di Striscia La Notizia, sino agli ascolti del Grande Fratello. La verità su La Ruota e Striscia La Notizia. Il manager, a poche settimane dal Natale, ha deciso di fare il punto riguardo la situazione di Mediaset, fra nuovi programmi, conduttori e progetti pronti a decollare. Fra i temi affrontati il grande successo de La Ruota della Fortuna. Il format riportato su Canale Cinque quest’estate da Gerry Scotti per omaggiare Mike Bongiorno, era iniziato come un esperimento destinato a finire, invece si è rivelato la chiave per ascolti sorprendenti. 🔗 Leggi su Dilei.it