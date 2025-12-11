Pier Silvio Berlusconi | Sono necessarie facce nuove in Forza Italia non cambio idea
Pier Silvio Berlusconi sottolinea l'importanza di un rinnovamento in Forza Italia, evidenziando la necessità di nuove figure, idee e un programma aggiornato. La sua posizione ribadisce l'orientamento del partito verso un profondo cambiamento, confermando l'assenza di intenzioni di modificare questa linea.
"Forza Italia? Ritengo che siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato, non cambio idea". A parlare del futuro dei forzisti è Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di Media for Europe, durante la consueta cena di fine anno con i giornalisti negli studi Mediaset. "Io ho gratitudine vera per Antonio Tajani - continua - e per tutta la squadra di Forza Italia, hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di mio padre, cosa tutt'altro che facile". Mentre sul rinnovamento che tanto auspica spiega che non bisogna mettere "in discussione i valori fondanti di FI" perché sono la base "del pensiero e dell'agire politico di Silvio Berlusconi", quanto piuttosto cercare di aggiornare questi valori per portarli a "ciò che è oggi la realtà". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
