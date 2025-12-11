Pier Silvio Berlusconi | Per Amadeus porte Mediaset sempre aperte

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che le porte di Mediaset sono sempre aperte per Amadeus. Nonostante l'attuale contratto con Discovery Italia e il cambio di editore, i rapporti professionali continuano senza interruzioni, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le parti.

" Amadeus è ancora sotto contratto con Discovery Italia, anche con un cambio di editore di riferimento i contratti non vengono stracciati. Le porte per un professionista come lui sono sempre aperte, ma noi abbiamo già Gerry Scotti e Max Giusti solo per citare chi fa programmi simili". Così l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi nel tradizionale incontro di Natale con la stampa, negli studi di Cologno Monzese. Alla domanda se c'è un personaggio che gli piacerebbe avere a Mediaset, ha detto: " Ce ne sono tanti bravi, ma non c'è qualcuno di cui sentiamo la necessità. Sono molto contento di una squadra pazzesca.