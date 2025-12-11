Pier Silvio Berlusconi pensiona Tajani durante il brindisi natalizio | A Forza Italia servono facce e idee nuove

Durante il brindisi natalizio, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato l’uscita di Antonio Tajani da Forza Italia, sottolineando la necessità di nuove facce e idee per il partito. La decisione segna la fine di un lungo percorso per l’attuale presidente e ministro degli Esteri, che ha condiviso anni di onorata carriera al fianco di Silvio Berlusconi.

Arrivederci e grazie. Il benservito dopo anni di onoratissima e fedelissima carriera al fianco di Silvio Berlusconi, per l’attuale presidente di Forza Italia nonché vice-premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è arrivato mercoledì sera, tra un bicchiere di champagne e un mojito, durante il tradizionale incontro di fine anno con la stampa negli studi Mediaset. A pronunciarlo platealmente (dopo i messaggi neanche troppo subliminali affidati alla stampa dalla sorella, Marina, evidentemente caduto nel vuoto), l’ad di Mfe-MediaforEurope, Pier Silvio Berlusconi. “Ho una gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra che gli sta intorno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Pier Silvio Berlusconi pensiona Tajani durante il brindisi natalizio: “A Forza Italia servono facce e idee nuove”

#Fi, #Tajani: con Pier Silvio #Berlusconi perfetta sintonia sulla necessità di rinnovamento Vai su X

Pier Silvio Berlusconi presenta novità e conferme dell’intrattenimento e dell’informazione Mediaset. - facebook.com Vai su Facebook

Pier Silvio Berlusconi pensiona Tajani durante il brindisi natalizio: “A Forza Italia servono facce e idee nuove” - In pole per il dopo c'è Occhiuto, il preferito di Marina Berlusconi Arrivederci e grazie. lanotiziagiornale.it scrive

Pier Silvio Berlusconi: "Abbiamo il miglior primo ministro d'Europa" - Pier Silvio Berlusconi nel tradizionale incontro di Natale con la stampa, negli studi di Cologno Monzese parla a 360 gradi di tv, vita privata ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com