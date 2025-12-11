Pier Silvio Berlusconi | Milan? Mi fa piacere che la squadra sia tornata ad alti livelli

Pier Silvio Berlusconi esprime soddisfazione per il ritorno del Milan ai livelli elevati, durante gli auguri alla stampa. In un momento di riflessione sulla figura di Silvio Berlusconi, storico presidente del club, ha condiviso il suo pensiero sullo stato della squadra e sul legame con il tifo a casa Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi, figlio di Silvio, storico presidente del Milan, durante la serata degli auguri alla stampa, ha parlato del Milan e del tifo a casa Berlusconi dopo la scomparsa del padre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pier Silvio Berlusconi: “Milan? Mi fa piacere che la squadra sia tornata ad alti livelli”

Milan primo in classifica? Pier Silvio Berlusconi: "C’è la mano di Allegri che ha saputo compattare e responsabilizzare i giocatori" Vai su X

Pier Silvio Berlusconi presenta novità e conferme dell’intrattenimento e dell’informazione Mediaset. - facebook.com Vai su Facebook

Pier Silvio Berlusconi: "Milan? Non lo seguo più come prima, il tifoso passionale era mio padre..." - Ieri sera, nella tradizionale serata di auguri con la stampa in cui l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha fatto il punto del quadro economico. Secondo tuttomercatoweb.com

Milan primo in classifica? Pier Silvio Berlusconi: "C’è la mano di Allegri che ha saputo compattare e responsabilizzare i giocatori" - Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, ha rivelato un suo sogno durante la tradizionale serata di auguri con la stampa: "Siamo molto contenti perché è il ... Da milannews.it