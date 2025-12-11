Pier Silvio Berlusconi | Meloni miglior premier in circolazione Mia candidatura è tema che oggi non esiste
Pier Silvio Berlusconi esprime la sua opinione sulla leadership attuale, definendo Meloni il miglior premier in circolazione. Riguardo a una possibile candidatura, chiarisce che non è un tema attuale. Sottolineando l'importanza di nuove figure in Forza Italia, conferma il suo impegno nel mantenere questa posizione senza considerare cambiamenti immediati.
Milano, 11 dicembre 2025 - Sulla necessità di vedere facce nuove in Forza Italia "il mio pensiero non cambia". È categorico il vicepresidente e amministratore delegato di Mfe - Media for Europe, Pier Silvio Berlusconi, parlando con i giornalisti durante gli auguri di fine anno negli studi Mediaset. "Io ho gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra di Forza Italia, hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di mio padre, cosa tutt'altro che facile", ha osservato. Ma per il futuro "ritengo che siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Pier Silvio: "Ilary Blasi fa parte della squadra ci sono vari progetti". Battiti Live potrebbe avere degli speciali in primavera, tre-quattro puntate, con la sua conduzione. Bassi ascolti Caduta Libera e Nuzzi? "Siamo molto soddisfatti". Vai su X
Mediaset PIER SILVIO ACQUISTA RADIO NORBA: “RADIO MEDIASET PRIMO GRUPPO PER ASCOLTI” Pier Sivio Berlusconi fa shopping natalizio. Mediaset, con una nota ufficiale della Direzione Comunicazione, rende nota l’acquisizione di Radio Norba, st - facebook.com Vai su Facebook
Pier Silvio Berlusconi: «Meloni miglior premier d'Europa. Forza Italia? Servono facce e idee nuove» - Pier Silvio Berlusconi, durante il consueto incontro per gli auguri di fine anno negli studi Mediaset, replica così a chi gli chiede ... Lo riporta msn.com
Pier Silvio Berlusconi: “Meloni miglior premier in circolazione. Mia candidatura è tema che oggi non esiste” - Media for Europe: “Facce nuove in Forza Italia? Si legge su quotidiano.net