Pier Silvio Berlusconi | In Forza Italia servono facce nuove Grato a Tajani l' ha tenuto in vita

Pier Silvio Berlusconi sottolinea la necessità di introdurre volti nuovi in Forza Italia, sia all’interno del partito che provenienti da ambiti esterni. Ringraziando Tajani per il suo ruolo nel mantenere vivo il progetto politico, evidenzia l’importanza di rinnovare la leadership per rafforzare la presenza e l’immagine del centrodestra.

Volti nuovi per Forza Italia, non solo profili che devono emergere dentro il partito, ma anche altri da cercare in mondi esterni. Va in questa direzione l'input rilanciato da Pier Silvio Berlusconi, in linea con l'indicazione strategica che lui e la sorella Marina in questi mesi hanno più volte trasmesso alla creatura politica fondata dal padre. « Ho vera gratitudine per Antonio Tajani e tutta. 🔗 Leggi su Feedpress.me