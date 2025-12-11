Pier Silvio Berlusconi | Guardo sempre il TgR Liguria e il sogno sarebbe fare sulle nostre reti un tg regionale
Pier Silvio Berlusconi evidenzia l'importanza dell'informazione territoriale, esprimendo il desiderio di sviluppare un telegiornale regionale sulle reti Mediaset. Durante l'incontro natalizio con la stampa, ha sottolineato il valore del radicamento locale e la possibilità di ampliare questa presenza nei propri canali televisivi.
L’informazione territoriale torna al centro della visione di Pier Silvio Berlusconi. Durante il tradizionale incontro natalizio di Mediaset con la stampa, tenutosi ieri sera a Cologno Monzese, l’amministratore delegato ha condiviso una riflessione sul valore del radicamento locale e sulla possibilità, un giorno, di portare questo approccio anche sulle reti del Biscione. Pier Silvio Berlusconi sui Telegiornali Regionali. «Ho rivisto tutto il palinsesto e ti dirò una cosa che forse ti sorprenderà: il programma che mi piacerebbe davvero realizzare – anche se oggi non possiamo farlo per ragioni normative, e sarebbe comunque complesso – è un telegiornale locale e regionale », ha dichiarato Pier Silvio, aprendo a un sogno che per ora resta tale, ma che testimonia un interesse crescente verso un’informazione più vicina ai cittadini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
