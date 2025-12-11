Pier Silvio Berlusconi grato a Tajani ma in FI servono facce nuove Meloni miglior premi
Pier Silvio Berlusconi esprime la sua gratitudine ad Antonio Tajani e alla squadra di FI per aver mantenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Tuttavia, sottolinea la necessità di introdurre nuove figure all’interno del partito e riconosce a Giorgia Meloni un ruolo di leadership migliorativo.
AGI - “Ho una gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra che gli sta intorno: hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, cosa tutt’altro che facile”. Detto questo “Guardando al futuro, ritengo siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato ”. Così Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di Mfe - Media for Europe, Pier Silvio Berlusconi, durante il tradizionale incontro di fine anno con la stampa negli studi Mediaset. “Attenzione – precisa - questo non mette in discussione i valori fondanti di Forza Italia, che sono i valori del pensiero e dell’agire politico di mio padre. 🔗 Leggi su Agi.it
Pier Silvio Berlusconi: "Facce nuove in Forza Italia? Non cambio idea. Serve programma rinnovato. Ma sono grato a Tajani: tenere in vita il partito non era facile". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#mediaset, Pier Silvio Berlusconi: «Salta l'Isola dei Famosi in primavera. Grande Fratello? La decisione a breve. Per Ilary B... Vai su X
Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi scarica Tajani e insiste su rinnovo del partito | A Forza Italia servono facce e idee nuove; Meloni miglior premier
Leggi anche: La gelata di Pier Silvio a Tajani | Lo ringrazio ma in FI servono idee e facce nuove
Pier Silvio Berlusconi, "grato a Tajani. In Forza Italia servono facce e idee nuove" - “Ho una gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra che gli sta intorno: hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, cosa tutt’altro che facile”. Come scrive msn.com
Pier Silvio Berlusconi: "Grato a Tajani, ma per Forza Italia necessarie facce nuove" - Sulla necessità di vedere facce nuove in Forza Italia "il mio pensiero non cambia". Riporta huffingtonpost.it