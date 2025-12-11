Pier Silvio Berlusconi grato a Tajani ma in FI servono facce nuove Meloni miglior premi

Pier Silvio Berlusconi esprime la sua gratitudine ad Antonio Tajani e alla squadra di FI per aver mantenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Tuttavia, sottolinea la necessità di introdurre nuove figure all’interno del partito e riconosce a Giorgia Meloni un ruolo di leadership migliorativo.

AGI - “Ho una gratitudine vera per  Antonio Tajani  e per tutta la squadra che gli sta intorno: hanno tenuto in piedi il  partito  dopo la scomparsa di  Silvio Berlusconi, cosa tutt’altro che facile”. Detto questo “Guardando al futuro, ritengo siano inevitabilmente necessarie  facce nuove,  idee nuove  e un  programma rinnovato ”. Così  Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di  Mfe - Media for Europe, Pier Silvio Berlusconi, durante il tradizionale incontro di fine anno con la stampa negli studi  Mediaset. “Attenzione – precisa - questo non mette in discussione i  valori fondanti  di  Forza Italia, che sono i valori del pensiero e dell’agire politico di mio padre. 🔗 Leggi su Agi.it

