pier silvio berlusconi grato a tajani in forza italia servono facce e idee nuove

Pier Silvio Berlusconi esprime la sua gratitudine ad Antonio Tajani e alla squadra di Forza Italia per aver mantenuto saldo il partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. In un contesto di rinnovamento, sottolinea l'importanza di introdurre nuove facce e idee per rafforzare il ruolo del partito nel panorama politico italiano.

AGI - “Ho una gratitudine vera per  Antonio Tajani  e per tutta la squadra che gli sta intorno: hanno tenuto in piedi il  partito  dopo la scomparsa di  Silvio Berlusconi, cosa tutt’altro che facile”. Detto questo “Guardando al futuro, ritengo siano inevitabilmente necessarie  facce nuoveidee nuove  e un  programma rinnovato ”. Così  Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di  Mfe - Media for Europe, Pier Silvio Berlusconi, durante il tradizionale incontro di fine anno con la stampa negli studi  Mediaset. “Attenzione – precisa - questo non mette in discussione i  valori fondanti  di  Forza Italia, che sono i valori del pensiero e dell’agire politico di mio padre. 🔗 Leggi su Agi.it

