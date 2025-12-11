Pier Silvio Berlusconi grato a Tajani In Forza Italia servono facce e idee nuove
Pier Silvio Berlusconi esprime la sua gratitudine ad Antonio Tajani e alla squadra di Forza Italia per aver mantenuto saldo il partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. In un contesto di rinnovamento, sottolinea l'importanza di introdurre nuove facce e idee per rafforzare il ruolo del partito nel panorama politico italiano.
AGI - “Ho una gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra che gli sta intorno: hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, cosa tutt’altro che facile”. Detto questo “Guardando al futuro, ritengo siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato ”. Così Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di Mfe - Media for Europe, Pier Silvio Berlusconi, durante il tradizionale incontro di fine anno con la stampa negli studi Mediaset. “Attenzione – precisa - questo non mette in discussione i valori fondanti di Forza Italia, che sono i valori del pensiero e dell’agire politico di mio padre. 🔗 Leggi su Agi.it
