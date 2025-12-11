Pier Silvio Berlusconi grato a Tajani In FI servono facce nuove Meloni miglior premier d' Europa

Pier Silvio Berlusconi esprime gratitudine verso Antonio Tajani e riconosce l'importanza di introdurre facce nuove in Forza Italia. Sottolinea inoltre la leadership di Giorgia Meloni, definendola il miglior premier d'Europa. Le sue parole riflettono un apprezzamento per il ruolo di Tajani nel mantenere saldo il partito e un sostegno alla coalizione di centrodestra.

AGI - “Ho una gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra che gli sta intorno: hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, cosa tutt’altro che facile”. Detto questo “Guardando al futuro, ritengo siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato ”. Così Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di Mfe - Media for Europe, Pier Silvio Berlusconi, durante il tradizionale incontro di fine anno con la stampa negli studi Mediaset. “Attenzione – precisa - questo non mette in discussione i valori fondanti di Forza Italia, che sono i valori del pensiero e dell’agire politico di mio padre. 🔗 Leggi su Agi.it