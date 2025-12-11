Pier Silvio Berlusconi | Grati a Tajani ma in futuro servono facce nuove

Lapresse.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pier Silvio Berlusconi esprime gratitudine a Tajani, sottolineando l'importanza di nuove figure in futuro. Rivolge anche un pensiero ai successi di suo padre, riconoscendo il ruolo fondamentale di Forza Italia nei suoi lasciti politici e personali.

“È naturale che io e Marina ci appassioniamo ai destini di Forza Italia. Tra i lasciti di mio padre, uno dei più grandi, se non il più grande, è proprio Forza Italia”. Così l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi nel tradizionale incontro di Natale con la stampa, negli studi di Cologno Monzese. “Siamo due persone che lavorano, appassionate e impegnate nel proprio ruolo e nel proprio lavoro. Chi fa l’imprenditore non può essere distante dalla politica”, ha aggiunto. “Io ho una gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra che gli sta intorno – ha ribadito – hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, cosa tutt’altro che facile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

pier silvio berlusconi grati a tajani ma in futuro servono facce nuove

© Lapresse.it - Pier Silvio Berlusconi: “Grati a Tajani, ma in futuro servono facce nuove”

pier silvio berlusconi gratiPier Silvio Berlusconi: “Grati a Tajani, ma in futuro servono facce nuove” - Tra i lasciti di mio padre, uno dei più grandi, se non il più grande, è proprio Forza ... Si legge su lapresse.it

pier silvio berlusconi gratiPier Silvio Berlusconi: «Meloni miglior premier d'Europa. Forza Italia? Servono facce e idee nuove» - Pier Silvio Berlusconi, durante il consueto incontro per gli auguri di fine anno negli studi Mediaset, replica così a chi gli chiede ... Lo riporta msn.com