Pier Silvio Berlusconi | Grati a Tajani ma in futuro servono facce nuove

Pier Silvio Berlusconi esprime gratitudine a Tajani, sottolineando l'importanza di nuove figure in futuro. Rivolge anche un pensiero ai successi di suo padre, riconoscendo il ruolo fondamentale di Forza Italia nei suoi lasciti politici e personali.

“È naturale che io e Marina ci appassioniamo ai destini di Forza Italia. Tra i lasciti di mio padre, uno dei più grandi, se non il più grande, è proprio Forza Italia”. Così l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi nel tradizionale incontro di Natale con la stampa, negli studi di Cologno Monzese. “Siamo due persone che lavorano, appassionate e impegnate nel proprio ruolo e nel proprio lavoro. Chi fa l’imprenditore non può essere distante dalla politica”, ha aggiunto. “Io ho una gratitudine vera per Antonio Tajani e per tutta la squadra che gli sta intorno – ha ribadito – hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, cosa tutt’altro che facile. 🔗 Leggi su Lapresse.it