Pier Silvio Berlusconi gela i semina zizzania | Io in politica? Un tema che oggi non esiste Meloni è il miglior premier d’Europa

Pier Silvio Berlusconi ha escluso un suo coinvolgimento in politica, dichiarando che al momento non è un tema all’ordine del giorno. Nel corso dell’incontro di Natale con la stampa, ha anche elogiato Giorgia Meloni, definendola il miglior premier d’Europa, e ha fatto il punto sull’andamento di Mfe-MediaforEurope e le prospettive future dell’azienda.

Il tema non è all’ordine del giorno. Pier Silvio Berlusconi ha per l’ennesima volta smentito le ipotesi su un suo ingresso in politica, nel corso del tradizionale incontro di Natale con la stampa, durante il quale fa un bilancio dell’anno di Mfe-MediaforEurope e delle prospettive dell’azienda per la prossima stagione. «Non è un tema che oggi esiste», ha detto Pier Silvio Berlusconi, spiegando inoltre di dare un «giudizio positivo» sul governo e rivendicando che con Giorgia Meloni «abbiamo il miglior primo ministro in circolazione in Europa». Pier Silvio Berlusconi: Meloni è «il miglior premier in circolazione in Europa». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pier Silvio Berlusconi gela i semina zizzania: «Io in politica? Un tema che oggi non esiste. Meloni è il miglior premier d’Europa»

