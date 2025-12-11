Pier Silvio Berlusconi | Della concorrenza guardo il Tgr Il sogno è farlo sulle nostre reti
Durante l'incontro di fine anno a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato l'importanza di un'informazione locale e ha espresso il desiderio di trasmettere contenuti simili anche sulle reti Mediaset, prendendo come esempio il Tgr. La discussione ha evidenziato l'attenzione del gruppo verso una comunicazione più radicata sul territorio.
Una sorpresa. Tra gli argomenti discussi ieri sera a Cologno Monzese, durante il tradizionale incontro di fine anno di Mediaset con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha messo in luce l’importanza di un’informazione radicata sul territorio. "C’è un programma che mi piacerebbe? Guarda, ho attraversato il palinsesto e ti dirò una cosa che secondo me ti stupisce. Quello che a me piacerebbe fare, ma che non possiamo fare ad oggi per motivi di regole – e sarebbe comunque complicato, ma mai dire mai – è un telegiornale locale e regionale. Ancora: "Io penso che, nell’offerta dei singoli Paesi, avere dell’informazione più stretta e specializzata sul territorio sia un grandissimo valore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
