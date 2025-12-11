Pier Silvio Berlusconi | Credo servano facce nuove e idee nuove dentro Forza Italia
Pier Silvio Berlusconi sottolinea l'importanza di rinnovare Forza Italia con nuove facce e idee. Esprime apprezzamento per il lavoro di Giorgia Meloni come primo ministro, evidenziando i risultati positivi del governo e i buoni indicatori economici, tra cui il PIL, sottolineando l'efficacia dell'attuale gestione politica.
«Giorgia Meloni è apprezzata a livello internazionale, sta facendo un lavoro sacrosanto da primo ministro, il governo sta facendo bene e lo dimostrano tutti gli indicatori economici che sono positivi, a partire dal Pil. Se ci guardiamo intorno penso che possiamo essere d’accordo: Giorgia Meloni è il miglior primo ministro in Europa ». Pier Silvio Berlusconi non usa mezzi termini e in un incontro con la stampa a fine anno parla anche di Forza Italia. «Tra i tanti lasciti di mio padre forse è il più importante. Io e mia sorella Marina siamo due persone appassionate, ma molto impegnate nel lavoro. 🔗 Leggi su Open.online
