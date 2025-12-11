Pier Silvio Berlusconi ancora frecciate ad Affari Tuoi | Giochino d’azzardo

Pier Silvio Berlusconi torna a criticare Affari Tuoi, definendolo un

Pier Silvio Berlusconi ha aggiunto un nuovo capitolo al libro delle frecciatine rivolte ad Affari Tuoi. Il confronto a distanza tra il famoso game show Rai e La Ruota della Fortuna sta tenendo banco ormai da mesi. Qualcosa che ha visto coinvolti anche i conduttori. In particolar modo le battute provengono maggiormente da Canale 5 e, pare, la voglia di rivaleggiare non è ancora finita. Polemica su Affari Tuoi. È ormai sempre più atteso l’incontro con la stampa di Pier Silvio Berlusconi negli studi di Cologno Monzese. Tante domande ricevono risposta e anche quest’anno nessuno è stato deluso. Dal futuro dei reality di punta della rete alla nuova proposta di prima serata in fase di studio. 🔗 Leggi su Dilei.it