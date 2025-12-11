Pier Silvio Berlusconi alla cena di Natale con la stampa a Mediaset | MFE è ormai una multinazionale dei media E poi interviene su Striscia la notizia Sanremo Amadeus Grande Fratello e L’isola dei Famosi

Durante la tradizionale cena di Natale di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha condiviso ottimismo sul futuro dell’azienda, definendola ormai una multinazionale dei media. Tra interventi su Striscia la Notizia, Sanremo, Amadeus, Grande Fratello e L’isola dei Famosi, l’evento si è svolto in un clima di festa e fiducia, con il dirigente che ha incontrato la stampa nello studio di Verissimo.

Clima di festa e di grande fiducia per il futuro alla tradizionale cena di Natale Mediaset, durante la quale Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa all'interno dello studio di Verissimo. Un contesto che – come lui stesso ha ammesso – ha contribuito a creare un'atmosfera speciale: "Essere nello studio di Verissimo mi porta un po' di emozione. Incontrarvi è come incontrare degli amici", ha esordito l'amministratore delegato del gruppo. Pier Silvio Berlusconi: "Siamo una multinazionale: l'unica italiana nel settore dei media". Berlusconi ha tracciato un bilancio molto positivo dell'anno che sta per concludersi.

