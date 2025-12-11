Piemonte datti una mossa | anche gli agricoltori novaresi alla protesta di Coldiretti a Torino
Il 15 dicembre, gli agricoltori del Novarese e del Vco si uniranno alla protesta di Coldiretti a Torino, sotto il Grattacielo della Regione, per evidenziare le criticità del settore agricolo e chiedere interventi concreti. La manifestazione rappresenta un momento di mobilitazione importante per sostenere le esigenze delle campagne piemontesi.
Ci saranno anche gli agricoltori novaresi e del Vco lunedì 15 dicembre alla manifestazione organizzata dal Coldiretti Piemonte sotto al Grattacielo della Regione."Forsa Piemunt-Date n'andi" (Forza Piemonte, datti una mossa, ndr), è il nome dell'evento che vuole "denunciare una condizione di.
