Piemonte datti una mossa | anche gli agricoltori novaresi alla protesta di Coldiretti a Torino

Novaratoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 dicembre, gli agricoltori del Novarese e del Vco si uniranno alla protesta di Coldiretti a Torino, sotto il Grattacielo della Regione, per evidenziare le criticità del settore agricolo e chiedere interventi concreti. La manifestazione rappresenta un momento di mobilitazione importante per sostenere le esigenze delle campagne piemontesi.

Ci saranno anche gli agricoltori novaresi e del Vco lunedì 15 dicembre alla manifestazione organizzata dal Coldiretti Piemonte sotto al Grattacielo della Regione."Forsa Piemunt-Date n'andi" (Forza Piemonte, datti una mossa, ndr), è il nome dell'evento che vuole "denunciare una condizione di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

piemonte datti mossa agricoltori"Piemonte datti una mossa": anche gli agricoltori novaresi alla protesta di Coldiretti a Torino - L'appuntamento è per lunedì 15 dicembre sotto al Grattacielo della Regione. Riporta novaratoday.it

piemonte datti mossa agricoltoriIl Piemonte riferimento nel monitoraggio climatico in agricoltura. Posata la prima capannina meteo-climatica - L'assessore regionale Paolo Bongioanni: "Un enorme ampliamento che permetterà alla nostra regione di dotarsi di un’infrastruttura di raccolta dati capillare e omogenea" ... Come scrive msn.com