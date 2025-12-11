Pieces of a Woman il neosoul di Cristina Russo & Neosoul Combo sul palco del Monk jazz club
Venerdì 12 dicembre al Monk Jazz Club si terrà l’ultimo appuntamento di Soundscape 2025 con Cristina Russo & Neosoul Combo. La rassegna, dedicata alle contaminazioni tra jazz e generi innovativi, presenta anche “Pieces of a Woman”, un progetto neosoul che esplora nuove sonorità e suggestioni musicali.
Venerdì 12 dicembre terzo e ultimo appuntamento al Monk Jazz Club, con la rassegna Soundscape 2025, seconda edizione di uno spazio sonoro, parallelo alla stagione principale, dedicato alle idee innovative e ai generi musicali in dialogo e contaminazione con il jazz, una rassegna che dà voce a.
