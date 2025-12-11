Pieces of a Woman il neosoul di Cristina Russo & Neosoul Combo sul palco del Monk jazz club

Venerdì 12 dicembre al Monk Jazz Club si terrà l’ultimo appuntamento di Soundscape 2025 con Cristina Russo & Neosoul Combo. La rassegna, dedicata alle contaminazioni tra jazz e generi innovativi, presenta anche “Pieces of a Woman”, un progetto neosoul che esplora nuove sonorità e suggestioni musicali.

