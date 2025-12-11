Pieces of a woman al Monk il neo-soul di Cristina Russo
Venerdì 12 dicembre al Monk Jazz Club di Catania si conclude la rassegna Soundscape 2025 con
Venerdì 12 dicembre terzo e ultimo appuntamento al Monk Jazz Club di Catania, con la rassegna Soundscape 2025, seconda edizione di uno spazio sonoro, parallelo alla stagione principale, dedicato alle idee innovative e ai generi musicali in dialogo e contaminazione con il jazz, una rassegna che dà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
It’s time to gear up for the next edition of the Tech.Emotion Summit. And there’s no better way to stay inspired than revisiting the highlights from last year’s stage. Eileen Akbaraly, Founder & CEO of Made For A Woman, runs a social-impact fashion house in Ma - facebook.com Vai su Facebook
“Pieces of a woman”, al Monk di Catania la urban fusion music di Cristina Russo & Neosoul Combo - Venerdì 12 dicembre terzo e ultimo appuntamento al Monk Jazz Club di Catania, con la rassegna Soundscape 2025, seconda edizione di uno spazio sonoro, parallelo alla stagione principale, dedicato alle ... blogsicilia.it scrive