Picentini Itinerari Comuni | tappa a San Cipriano Picentino con A' ncenziata

Salernotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore dei Picentini, San Cipriano Picentino accoglie il progetto

"Picentini Itinerari Comuni", il progetto dedicato alla scoperta e alla valorizzazione delle tradizioni del territorio, fa tappa a San Cipriano Picentino. L'appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre, alle ore 20, in Piazza Umberto I, con la suggestiva rievocazione de "A'ncenziata". L'evento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

