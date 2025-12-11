Picentini Itinerari Comuni | tappa a San Cipriano Picentino con A' ncenziata
Nel cuore dei Picentini, San Cipriano Picentino accoglie il progetto
"Picentini Itinerari Comuni", il progetto dedicato alla scoperta e alla valorizzazione delle tradizioni del territorio, fa tappa a San Cipriano Picentino. L'appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre, alle ore 20, in Piazza Umberto I, con la suggestiva rievocazione de "A'ncenziata". L'evento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
La seconda tappa di Picentini Itinerari Comuni, a Castiglione del Genovesi, ci ha regalato un viaggio nel tempo con “I Vicoli di Antonio Genovesi”. Dalla suggestione della Casa Museo fino al calore del presepe nella Chiesa di San Michele Arcangelo, abbiam - facebook.com Vai su Facebook
Dai colli piacentini alle atmosfere intense del grande cinema d’autore: segui le tracce di Marco Bellocchio in Emilia! Un itinerario tra Bobbio, Piacenza e i luoghi simbolo che hanno ispirato e ospitato i suoi capolavori. visiter.it/h99b | #inEmiliaRomagna Vai su X
Ospitalità e ambiente: il cammino dei Picentini - Undici Comuni dell'area del parco dei Monti Picentini si sono uniti per coordinare le azioni di attrazione turistica. Lo riporta rainews.it