Piccoli Formati - L' arte del dettaglio

Il 19 dicembre alle 18, s'inaugura la mostra natalizia della galleria "IL Leone", dal titolo molto indicativo: "Piccolo formato - L'arte del dettaglio". Numerosi Artisti hanno aderito all'invito della bravissima curatrice e Gallerista Claudia Bevilacqua che, da par suo, ha messo insieme, anche in. 🔗 Leggi su Romatoday.it