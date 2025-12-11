Picchia la moglie fino a farla svenire e la stupra | arrestato grazie alla segnalazione di un medico

Un uomo è stato arrestato dopo aver maltrattato, ferito e stuprato la propria moglie. L'intervento di una guardia medica, attivando il protocollo antiviolenza, ha permesso di segnalare la situazione alle autorità, portando all'arresto dell'aggressore.

Riceve una richiesta d'amicizia sui social e il marito la picchia fino a farla svenire: gli stupri, il controllo ossessivo e l'isolamento - Picchiata dal marito fino a perdere i sensi per una semplice richiesta di amicizia ricevuta sui social, ridotta in condizioni tali da rendere necessario l'intervento della guardia ...