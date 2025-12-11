Piazza Navona diventa la più grande milonga di Roma | una notte di tango sotto il cielo di Natale
Nella magica atmosfera natalizia, Piazza Navona si trasforma in una straordinaria arena di tango, offrendo ai visitatori un’esperienza unica nel cuore di Roma. Oltre ai mercatini e alla giostra dei cavalli, questa piazza si anima con passi di danza, diventando la più grande milonga della città. Un evento speciale che unisce tradizione, musica e passione sotto il cielo natalizio.
A Natale, piazza Navona diventa qualcosa di più di un semplice salotto barocco grazie ai suoi tradizionali mercatini e alla giostra dei cavalli ma, quest’anno, si prepara a diventare un’enorme pista da tango, la più grande di Roma. Sembra un sogno, ma non lo è: ci aspetta una milonga sotto il cielo di dicembre, proprio nel cuore del Natale romano. Ma quando potremo assistere (o partecipare) a questo incredibile evento? LEGGI ANCHE: ‘White Entropy’, Jacopo Di Cera: «L’arte può scuotere più dei numeri» Questo Natale Piazza Navona diventa una pista di tango: la più grande di Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it
Piazza Navona diventa la più grande milonga di Roma: una notte di tango sotto il cielo di Natale - Per questo Natale 2025 non dobbiamo volare in Argentina per goderci una notte di tango: Piazza Navona diventerà un'enorme milonga. Lo riporta msn.com