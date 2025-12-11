Piantedosi contro i pm di Torino | Askatasuna? Per loro non si può sgomberare

L'articolo analizza la posizione di Matteo Piantedosi in merito alle recenti tensioni con i magistrati di Torino e le nuove norme europee sui migranti, approvate dall'Europa e sostenute dall'Italia. Viene evidenziata la linea italiana su controllo delle frontiere, solidarietà tra Paesi e rimpatri, sottolineando come queste misure rappresentino un rafforzamento delle politiche migratorie europee.

L'Europa ha dato ragione all'Italia e approvato nuove norme sui migranti. Tra queste - spiega Matteo Piantedosi - "un migliore controllo delle frontiere, una più concreta solidarietà tra i Paesi nel sostenere il peso migratorio, la deterrenza degli hub per i rimpatri in aree extra Ue, criteri per il riconoscimento dell'asilo più aderenti alla nobiltà originaria dell'istituto, rimpatri più veloci in paesi ritenuti sicuri: sono i capisaldi della linea italiana che ora è stata sposata in pieno a livello europeo". Il ministro dell'Interno lo definisce "un completo cambio di prospettiva sul fronte del contrasto rigoroso all'immigrazione irregolare".

La procura di Torino aveva archiviato l’indagine sull’imam Shahin che Piantedosi vuole espellere - i pm non hanno trovato alcun elemento per ipotizzare una violazione del codice penale nelle parole dell'imam della moschea di San Salvario ... ilfattoquotidiano.it scrive

Askatasuna Torino, la telefonata di Lo Russo a Piantedosi e quell'accordo «troppo permissivo» con gli occupanti del centro sociale - La contestazione del ministro dell'Interno e la ferma risposta del sindaco: la questione ricade pienamente nelle competenze del Viminale, che avrebbe tutti i poteri di intervenire se lo ritenesse ... Da torino.corriere.it

Secondo il ministro dell’Interno Piantedosi, intorno al centro sociale Askatasuna di Torino “un focolaio di disordine e violenza”. Chi sono i duri e puri del movimento antagonista, che secondo la Digos sarebbero i protagonisti dell’assalto alla redazione del quot - facebook.com Vai su Facebook

