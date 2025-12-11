Piano antincendio scuole | oggi alle 12 webinar del Ministero per enti locali
Oggi alle 12 si terrà un webinar promosso dal Ministero per gli enti locali, dedicato al piano antincendio delle scuole e all’avviso pubblico n. 207071 del 26 novembre 2025. L'incontro si focalizzerà sulle procedure e le misure da adottare per garantire la sicurezza degli edifici scolastici.
Giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 12.00, è in programma un webinar dedicato all’avviso pubblico n. 207071 del 26 novembre 2025. L’incontro è rivolto esclusivamente agli enti locali, destinatari dei contributi previsti per l’adeguamento alla normativa antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici destinati a uso scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
| pubblicato l’avviso per i contributi destinati al piano antincendio e agli interventi urgenti di messa in sicurezza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso pubblico che mette a disposizione contributi per gli e - facebook.com Vai su Facebook
#Scuola, il Ministro Giuseppe Valditara ha firmato il decreto da 223,7 milioni per il Piano antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza. Qui tutti i dettagli ? mim.gov.it/web/guest/-/sc… Vai su X
Messa in sicurezza delle scuole: l'Amministrazione si candida a un avviso pubblico - Dal Ministero fondi per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti: la Giunta prospetta un importo complessivo del piano economico pari a 684. Lo riporta brindisireport.it
Oltre 223 milioni per la messa in sicurezza delle scuole - Il 40% delle risorse sarà destinato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno. Segnala rainews.it