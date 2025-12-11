Piano antincendio scuole | oggi alle 12 webinar del Ministero per enti locali

Orizzontescuola.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 12.00, è in programma un webinar dedicato all’avviso pubblico n. 207071 del 26 novembre 2025. L’incontro è rivolto esclusivamente agli enti locali, destinatari dei contributi previsti per l’adeguamento alla normativa antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici destinati a uso scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

