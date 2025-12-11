Petrucci | Una NBA Europe è cosa fatta Ci sono anche persone del calcio interessate
Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci annuncia ufficialmente la realizzazione di NBA Europe, un progetto che coinvolge anche club italiani come il Milan. L'iniziativa, che mira a rafforzare la presenza del basket europeo a livello internazionale, sta suscitando grande interesse, anche da parte di figure del mondo del calcio.
Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci è tornato a parlare del progetto NBA Europe, che vedrebbe coinvolte anche Milan e. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
L'INCONTRO A ROMA Si parla di NBA Europe tra il presidente Petrucci e la FIBA. "Tutti i club partecipanti dovranno sempre e comunque prendere parte al massimo campionato professionistico nazionale". - facebook.com Vai su Facebook
Petrucci incontra Garbajosa e Novak, per parlare di NBA Europe Vai su X