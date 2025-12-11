Petrucci | Una NBA Europe è cosa fatta Ci sono anche persone del calcio interessate

Pianetamilan.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci annuncia ufficialmente la realizzazione di NBA Europe, un progetto che coinvolge anche club italiani come il Milan. L'iniziativa, che mira a rafforzare la presenza del basket europeo a livello internazionale, sta suscitando grande interesse, anche da parte di figure del mondo del calcio.

