Pesce venduto illegalmente | 3mila chili sequestrati a Porta Nolana anche anguille in via di estinzione

Un blitz delle forze dell'ordine a Porta Nolana, Napoli, ha portato al sequestro di 3mila chili di pesce venduto illegalmente. Tra i sequestri anche 55 anguille, specie in via di estinzione e vietate al consumo. Due persone sono state segnalate per il possesso e la vendita di prodotto non autorizzato, evidenziando l'impegno nella tutela della biodiversità e della legalità.

Blitz delle forze dell'ordine nell'area a ridosso della Stazione Centrale di Napoli. Due persone sono state segnalate poiché detenevano 55 anguille di cui è vietato il consumo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

