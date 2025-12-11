Pescato siluro di oltre 2 metri per 70 chili | nel Lambro intanto ne sono stati rimossi 693

Un enorme siluro di oltre 2,8 metri e 70 chili è stato pescato nel Lago di Alserio, nella Brianza comasca. Nel frattempo, nel Lambro sono stati rimossi 693 esemplari di questa specie invasiva, che rappresentano una minaccia per gli ecosistemi locali. La presenza di questi pesci di grandi dimensioni evidenzia l'importanza di monitorare e gestire la popolazione di siluri nella regione.

Si tratta di un esemplare maschio di 2,8 metri di lunghezza per 68 chili di peso, catturato a ottobre nel Lago di Alserio, nella Brianza comasca. Certamente si tratta di un record, anche se non proprio positivo. Si parla infatti del pesce siluro, una specie che in pochi anni ha colonizzato tutto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Pescato siluro di oltre 2 metri per 70 chili: nel Lambro intanto ne sono stati rimossi 693 - Continua l'opera di contenimento contro la specie predatrice che in pochi decenni ha colonizzato tutto il bacino padano ... Lo riporta monzatoday.it

L'Agenda News. . Pescatori dilettanti al pesce siluro: il video sull’attività ad Avigliana. Una squadra di pescatori dilettanti è stata impiegata per il contenimento del pesce siluro nel Parco Naturale dei Laghi di Avigliana. Il video racconta lo spirito del progetto rea - facebook.com Vai su Facebook