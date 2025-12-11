Perugia-trasferta ultima chiamata del 2025 A Campobasso per il primo blitz dell’anno

Il Perugia si prepara alla trasferta di Campobasso, l’ultima sfida esterna del 2025. Dopo quattordici mesi senza vittorie fuori casa, i biancorossi cercano di interrompere questo digiuno e riprendere quota in campionato, affrontando un avversario determinato. Un’occasione importante per invertire il trend e tornare a conquistare punti importanti lontano dal Renato Curi.

Quattordici mesi di astinenza. L’ultimo successo del Perugia fuori casa risale ormai al girone di andata dello scorso campionato, il 19 ottobre 2024. Fu un blitz sul campo dell’Ascoli grazie alla rete di Montevago, al 40’ del primo tempo su assist di Seghetti, con allenatore del Grifo Alessandro Formisano, poi esonerato (si è poi seduto sulla panchina della Pianese). Dopo quel successo, rimasto isolato, i biancorossi, nel campionato passato hanno messo in fila otto sconfitte e sei pareggi. Che si aggiungono alle quattro sconfitte e ai quattro pareggi di quest’anno. In totale dodici sconfitte e dieci pareggi: una striscia di 22 gare in trasferta senza successi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net