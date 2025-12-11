Perugia il Comune potenzia lo stipendio dei dipendenti | ecco il nuovo il welfare integrativo
Il Comune di Perugia ha annunciato un potenziamento degli stipendi dei dipendenti attraverso l’introduzione di un nuovo welfare integrativo. Questa misura posiziona la città tra le prime amministrazioni pubbliche in Italia a implementare concretamente le opportunità offerte dalla normativa nazionale sul welfare pubblico. L’iniziativa mira a migliorare il benessere del personale e a valorizzare il settore pubblico locale.
Il Comune di Perugia introduce il Welfare integrativo per il personale non dirigente. Palazzo dei Priori sottolinea che la città è “tra le prime amministrazioni pubbliche in Italia a dare attuazione concreta alle opportunità aperte dalla normativa nazionale sul welfare pubblico, attivando uno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Comune di Perugia, bonus per gli aumenti di stipendio. Anche i buoni benzina invece che i soldi - La svolta arriva al Comune di Perugia dopo che le scorse settimane è stato sottoscritto l’accordo per l’incremento della parte stabile del salario ... Da ilmessaggero.it