Perugia il Comune ' blinda' il Cva di Madonna Alta | arrivano le grate e le cancellate

Il Comune di Perugia ha avviato interventi di sicurezza presso il Cva di Madonna Alta, installando grate e cancellate per schermare le aree esterne della struttura. L’operazione, annunciata dal consigliere comunale Antonio Donato, mira a rafforzare la tutela e la sicurezza dell’area, contribuendo a prevenire eventuali criticità e garantire maggiore protezione.

Grate per la "schermatura delle aree esterne del Cva Piramide di Madonna Alta". Antonio Donato, consigliere comunale con delega alla sicurezza, annuncia sui social i lavori che il Comune ha avviato per 'blindare' la struttura. "Una risposta attesa per mettere fine alle situazioni di degrado e di.

