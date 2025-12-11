Perquisita la sede di Temu a Dublino | la Commissione Ue sospetta sussidi illegali

La Commissione europea ha effettuato una perquisizione a sorpresa nella sede di Temu a Dublino, nell’ambito di un’indagine sui possibili sussidi illegali ricevuti dall’azienda della PDD Holdings. L’operazione, svolta la scorsa settimana, mira a verificare eventuali pratiche di aiuto di Stato non conformi alle normative europee.

La Commissione europea ha effettuato un’ ispezione a sorpresa nella sede di Temu a Dublino. Secondo funzionari europei che hanno parlato con il Financial Times, l’ispezione è avvenuta la settimana scorsa con lo scopo di verificare se l’azienda della PDD Holdings abbia ricevuto sussidi illegali. Se ciò fosse vero, Temu avrebbe violato il regolamento europeo sulle sovvenzioni estere. Negli ultimi anni, il colosso cinese dell’ e-commerce ha realizzato centinaia di milioni di profitti sul mercato europeo, anche grazie alle esenzioni dai dazi all’importazione di pacchi a basso costo. Un vantaggio che sta per svanire in vista della stretta europea su questo genere di spedizioni che mira a proteggere i rivenditori nazionali dalla concorrenza sleale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it