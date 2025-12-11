Perinetti sull’Inter | Ha cambiato modo di giocare Ecco le differenze rispetto alla gestione Inzaghi 

Giorgio Perinetti analizza le trasformazioni nell’approccio tattico dell’Inter, confrontando la gestione di Inzaghi con quella di Chivu. L’esperto evidenzia come la squadra abbia modificato il proprio stile di gioco, sottolineando le principali differenze tra le due fasi e i cambiamenti strategici adottati nel corso del tempo.

Inter News 24 Il dirigente Giorgio Perinetti ha parlato dell'Inter, individuando le differenze tra il modo di giocare sotto la guida Inzaghi e sotto quella Chivu. Il dirigente Giorgio Perinetti ha parlato ai microfoni di TMW dell'Inter e del Var. Di seguito le sue parole. QUI LE ULTIME NOTIZIE SULL'INTER LE DIFFERENZE TRA CHIVU E INZAGHI – « L'Inter ha cambiato il modo di giocare, non solo allenatore. Con Inzaghi era più conservativa, gestiva diversamente la partita, Chivu pressa più alto e questo può portare anche dei rischi » SUL VAR – « Aveva una voglia di riscatto poi il Liverpool, poi c'è un VAR che ormai arbitra le partite e interviene a ogni minimo tocco.