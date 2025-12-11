Perfino il colore bianco va cancellato

L'annuncio del colore dell'anno 2026 di Pantone ha suscitato reazioni sorprendenti e polemiche sui social. Anche il bianco, spesso considerato neutro e classico, viene messo in discussione, dimostrando quanto le scelte di tendenza possano generare dibattiti inaspettati. Un episodio che mette in luce l'imprevedibilità del mondo della moda e del design.

Probabilmente nel New Jersey, dove risiede la sede centrale della Pantone, non avrebbero mai e poi mai pensato che la scelta del colore dell'anno 2026 avrebbe scatenato un putiferio (social) simile. I liberal statunitensi, che di "liberale" hanno soltanto il nome e nient'altro, stanno letteramente dando di matto perché la scelta è caduta, rullo di tamburi, sul bianco. O meglio, su una precisa tonalità di bianco. Si chiama "cloud dancer" che, letteralmente, potremmo tradurre con "ballerino delle nuvole". Qualcosa di etereo, dunque. Difficile spiegarlo. Tanto più che chi scrive soffre di una leggera forma di daltonismo che lo obbliga sempre a chiedere l'aiuto da casa quando si tratta di accostare i vestiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Perfino il colore bianco va cancellato

