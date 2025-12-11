Pereyra si confessa il grande rimpianto di aver lasciato la Juve | Hanno dimostrato di volermi veramente Il commento su Allegri e sull’arrivo alla Continassa

Alejandro Pereyra si apre sul suo passato alla Juventus, esprimendo il grande rammarico per aver lasciato il club. Ricorda con affetto gli anni trascorsi a Torino, lodando Allegri come uomo di spogliatoio e condividendo un aneddoto sulla sauna. Un ricordo dolce-amaro di un capitolo importante della sua carriera bianconera.

Pereyra, l’ex centrocampista ricorda gli anni alla Juventus. Il rimpianto per l’addio e la rivelazione su Allegri uomo di spogliatoio e l’aneddoto della sauna. Roberto Pereyra, in una toccante intervista rilasciata ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha ripercorso le emozioni e i pensieri che hanno caratterizzato il suo triennio alla Juventus. L’attuale centrocampista ha rivelato lo shock iniziale per il livello della rosa e il grande rammarico per la decisione, presa in seguito, di lasciare il club bianconero. Appena saputo dell’interesse della Vecchia Signora, Pereyra ha avuto una reazione di incredulità, sentendosi inadeguato di fronte ai campioni che avrebbe trovato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com