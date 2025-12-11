Percy Jackson e la mitologia greca nella cultura pop | perché non smette mai di funzionare

L'universo di Percy Jackson, adattato dalla serie Disney+, ha riacceso l'interesse per la mitologia greca, coinvolgendo nuove generazioni. I protagonisti, figli di divinità olimpiche come Zeus e Atena, dimostrano come le leggende dell'antica Grecia continuino a vivere e a influenzare la cultura pop moderna, mantenendo intatta la loro magia e rilevanza nel tempo.

I protagonisti della serie Disney+ sono i figli di Zeus, Atena e altri Dèi, confermando come le leggende dell'Antica Grecia non abbiano età. "Miti e leggende che posson divertire chi li apprende". Cantava così la sigla di un programma per bambini degli anni '90 con Topo Gigio, che provava ad impartire la conoscenza dell'Antica Grecia ai più piccoli. La dimostrazione che i miti e le leggende non passano mai di moda è la figura, prima letteraria e poi audiovisiva, di Percy Jackson. Nato tra le pagine di Rick Riordan, è stato adattato prima in due film e ora in una serie di successo su Disney+. La seconda stagione è appena arrivata, mentre una terza è già in produzione, per accorciare le tempistiche e .

