Perché Time ha scelto gli Architetti dell’Intelligenza artificiale come Persona dell’anno 2025 | Le macchine pensanti hanno stupito e preoccupato l’umanità

Nel 2025, Time ha scelto gli Architetti dell’Intelligenza Artificiale come Persona dell’Anno, riconoscendo il ruolo cruciale di queste innovazioni nel plasmare la società. L’ingresso massiccio dell’IA ha rivoluzionato equilibri globali, leadership e percezioni collettive, suscitando sia stupore che preoccupazione a livello mondiale.

Il 2025 ha segnato l'ingresso definitivo dell'Ia nella vita di miliardi di persone, trasformando equilibri globali, leadership e immaginario collettivo. La rivista Time ha nominato gli Architetti dell'Intelligenza artificiale come Persona dell'anno per il 2025. La famosa rivista statunitense ha indicato il 2025 come l'anno in cui il potenziale dell'Ia si è palesato. Senza più possibilità di tornare indietro. L'Intelligenza artificiale era già tra i principali contendenti per il titolo secondo le previsioni.